湖內分局茄萣分駐所警員李宜靜（右）將黃姓女子帶回派出所，安撫她的情緒。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市湖內警分局茄萣分駐所警員日前巡邏時，發現黃姓女子在寒風中獨自攀坐於橋梁護欄上垂淚。警員擔心女子的安危，上前關心。雖然黃女表明無輕生傾向，但警員為避免發生意外，好說歹說勸她爬下橋墩，帶回派出所關懷。

上周六（1／9）寒流來襲，警員林鈺麒、李宜靜出外巡邏，發現黃女不顧低溫，獨自攀坐在茄萣區二仁溪橋，警員上前關心。

經警方了解，家住台南的黃女因細故與男友起了口角，隨後在低溫中負氣離家。她因暫時不想與任何人有所聯繫，便將手機丟在地上，獨自攀爬上橋梁護欄，看著風景發呆。

恰巧警員經過，擔心黃女想不開，將她帶回派出所關懷，在安撫她的情緒同時，並利用警用小電腦查詢車籍資訊，以利值班人員聯繫住居地的派出所員警通知家屬，後在員警暖心勸說下，黃女終願意隨同回家休息。

當警員將黃女護送至住家附近警所時，正巧碰上滿臉慌張的家屬。黃女的家屬感謝警方帶回女兒，並表示會多與女兒溝通，並鼓勵其勇敢訴說心中憂愁，以紓解心中壓力。

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