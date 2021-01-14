位於新竹市第三信用合作社後方的「西市仔」，經過青年建築師改造妝扮，搖身一變成最夯網美打卡點，市長林智堅也忍不住前往打卡。（陳育賢攝）

位於新竹市第三信用合作社後方、泛指中央商場、中央市場、西門市場所在區域的「西市仔」，在50年代曾是全市最熱鬧的地方，但近年西市榮景不再，近來經過青年建築師改造妝扮，加上地方積極舉辦市集活動，讓「西市仔」搖身一變成最夯網美打卡點。

都市發展處指出，位於第三信用合作社的「西市仔」後巷昏暗不起眼，但位於建築外「交錯的逃生梯」則是別具特色，長久以來是當地的小地標。

新竹市議員陳建名與中央形象商圈促進會長呂正祥認為該地長期隱沒在暗巷內相當可惜，因此帶領社區改造，將灰暗牆面變為簡約「社區小櫥窗」，隨時更換社區特色展品，老舊後門則改為童趣十足的「鞦韆」與「小綠門」，搭配原有三信銀行的樓梯天際線，讓人彷彿走入繪本世界。

市長林智堅今天也特地造訪「西市仔」，他說，4層樓高的新竹第三信用合作社以前是該區指標性建築，小時候看著覺得時髦，但隨著時代變遷該區逐漸沒落，這次再回到後巷，看到鮮明的彩繪造景，加上鞦韆等裝置藝術，「社區好像又活過來了」。

陳建名與呂正祥則表示，老一輩新竹人一定都知道「西市仔」，就是泛指現今的中央市場、中央商場、西門市場，該地是「50年代的巨城」，是當年全市最熱鬧的地點，不僅有最火紅餐廳，還有各類生活百貨，更有特色老布行、裁縫、鞋店，新竹人若要結婚，更要在此大採購，但隨著時代變遷，雖然市場仍有人氣，卻不見當年繁華。

呂正祥說，他從小就在「西市仔」生活，傳統市場不僅因人情味有溫度，也因位處都城隍廟，更蘊含在地文化，攤商如西市糕餅舖傳承著百年傳統小吃作法，希望「西市仔」活化後，能夠將在地文化再次延續。

而「中央形象商圈促進會」自兩年前，就每周末舉辦文創市集，更在端午節舉辦綁艾草，菖蒲，榕樹，香茅草的DIY活動，盼將人帶進商圈。

陳建名指出，他第1次走進就看見三信這座看似神秘的大樓，後來了解當地豐富故事文化，更與社區居民攜手發想改造，希望讓大家再次看見「西市仔」，打造為在地新地標。

大島聯合事務所設計師林高正表示，新竹第三信用合作社後巷設有3D字樣，搭配原有三信銀行的樓梯天際線，成為舊城區最新的美照打卡熱點，更盼吸引民眾走進參訪，後巷更設有社區櫥窗，讓民眾了解商家特色、故事，更有鞦韆、意象門面等互動裝置，更設有街道家具，安裝鞦韆、造型座椅以供民眾休憩。

「西市仔改造計畫」目前只是一個起手式，未來將繼續加入傳統市集新創、旗袍印象、訂製西裝、餐飲業等整體規畫，預告「西市仔」將強勢回歸新竹生活、再現「又古老又時尚」的新竹風格。

(中時 )