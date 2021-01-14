警方搜出疑似分裝毒品的容器。（程炳璋攝）

台南市東區大同路二段一棟住商大樓，樓下是建設公司，樓上卻形同毒窟住了一群毒犯，台南市警方14日持搜索票進入，在4間出租套房查獲一整桌的槍毒工具，逮獲陳姓主嫌在內共6人，全依照毒品罪現行犯移送台南地檢署，陳男再依違反槍砲彈藥管制條例送辦。

「這間也有，那間也有」東區大同路二段1棟住商大樓，1、2樓是建設公司，3、4、5樓是出租套房，警方根據線報，得知樓上3層多間房間住了一群毒犯，大家彼此聯絡，形同群聚毒窟。

警方暗中調查，14日等時機成熟，直接持搜索票進入逮人，在3樓內兩間房間各逮捕一對情侶檔與陳姓大姐頭在內的1男2女，擁槍的陳嫌住5樓，另把槍枝半成品藏在4樓空房內。

37歲陳姓大姐頭綽號「大媽」，與26歲梁男、25歲鄭女同住，她的房內被搜出多包咖啡包，數十個玻璃球吸食器，並有帳冊與分裝器皿，陳女供稱未販毒，咖啡包內裝的只是咖啡粉。

31歲徐男與22歲劉女為情侶，兩人同住一房，房內被搜出吸食器、夾鏈袋與秤重器，兩人落網時坦承吸毒。

27歲陳姓主嫌5樓房內有2、3級混合的毒品兩包，共重145克，另將兩把半成品操作槍藏在4樓空房內，坦承吸食。

警方懷疑實際住此的毒犯不只於此，苦於查獲證據僅搜查4房逮捕6人，驚訝整棟大樓幾被毒友占據，卻能長期不被發現。

(中時 )