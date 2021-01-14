針對行政院長蘇貞昌今天細數2年來施政表現，回擊外界批評，同時期勉行政團隊要繼續當「護國團隊」，國民黨團首席副書記長鄭麗文說，蘇揆講那麼多，唯獨漏掉人民最在意的開放萊豬進口，莫非是暴露其從頭到尾替蔡英文總統的萊豬決策背書，都不是心甘情願的？
行政院長蘇貞昌執掌內閣滿2週年，蘇揆今天在院會中，從「敗選者聯盟」談起，細數阻擋非洲豬瘟、新冠肺炎的防疫等7大決策反擊外界批評，並期勉行政團隊繼續當「護國團隊」。
鄭麗文指出，不管蘇貞昌自己封為什麼樣的內閣，這一屆內閣在歴史上的定位就是「萊豬內閣」，蘇揆講那麼多就是獨漏人民最在意的開放萊豬進口，莫非是暴露其從頭到尾替蔡英文總統的萊豬決策背書，都不是心甘情願的？反問「如今蘇貞昌的信任度出現死亡交叉，也不是他的責任嗎？」
鄭麗文直言，説穿了，蘇貞昌還是怕扛下開放萊豬駡名而下台，仍擔心自己被用完即丟，由於可能會內閣改組，所以先替自己做自我定位，好好的吹捧一下自己。
(中時 )
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