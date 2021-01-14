泰國自2020年12月下旬爆發第二波2019新冠肺炎疫情後，確診本土感染案例已遍及全國，包括曼谷等共28個府被列為疫情高度控制區，卻在此時，傳出不肖商人將廢棄醫療手套清洗後再販售的消息。

根據當地媒體報導，泰國警方13日搜索位在曼谷的住宅時發現超過10萬隻以上的醫療手套，並加以扣留。倉庫中有青色的染料，看起來是意圖將白手套染成較貴的青色後再販售，而且洗衣機就在旁邊，警方研判是將使用過的醫療手套清洗後再利用的可能性極高。

警方在此住宅內並逮捕一名泰國男性，該男性稱是為了商業目的，才將手套染色。目前警方並無法確定手套是否已販售並流入市面，但當局也提醒消費者要小心，最好找值得信賴的業者購買。

泰國到12日為止，累計1萬834例確診，其中67人死亡、6732人康復出院、4035人住院治療中。

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(中時新聞網)