【愛傳媒朱亞君專欄】《有毒的話語》書裡寫了個經典橋段，男人外遇了，一系列出軌的證據都擺在眼前，尤其是男人手機裡未刪除的曖昧簡訊。

面對妻子的懷疑，丈夫一臉大義凜然，堅決否認，還非常憤怒的反擊：他所做的一切都是為了這個家，他辛苦應酬、還要面對主管半夜簡訊，居然被妻子這樣含沙射影的懷疑⋯⋯

因為男人的言詞太悲憤了，這時妻子動搖了，她該冒著失去丈夫的風險，相信自己的感知嗎？

還有個故事，有個女人不斷被丈夫打，但她並沒有意識到這件事情不尋常，包括家人，也對她身上的傷痕視而不見。直到有天她被打的喊叫聲被朋友聽見，她從朋友驚恐的眼神裡，才意識到自己長期受虐。

而過去，她丈夫總是一臉憂愁的跟家人、朋友說：我太太得憂鬱症了，她總是胡思亂想，我真不知道如何幫她？

紐伯格教授引了《奇蹟博物館》裡的一段話：「愛情盲目的那一面令人感到神奇，強烈的感情真的能改變人的視角，讓假的變成真的。」

到《有毒的話語》書裡，不是為了說愛情有多神奇，他要說當我們被一個人深深吸引，並敞開心扉（本當如此），但如果對方是肉食性動物，這時候就有可能盲目地被對方控制。

控制的原因千百種，但武器只有一個：話語。

什麼是有毒的話語？如果有些話讓你一次又一次地感到失望、受騙、委屈、內疚、抑鬱、疲憊，甚至開始懷疑自己精神錯亂。

那麼，這些話就是有毒的。

關係越是親密，越容易遭遇有毒的話語。因為你信任他，信任感情裡的親密性，與不可背叛。

親密感改變了你的視角，讓你把真的當成假的，甚至懷疑起自己。

這本書就是要告訴你：如何識別控制的情境與行為，表達自己的感受，發出預警的訊號，避免因此而來的心理傷害。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

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(中時新聞網)