大陸湖南省高院高級人民法院副庭長周春梅遭殺身亡，兇手竟然是她的同鄉好友。原來周春梅堅守法律公正立場，拒絕替閨蜜的案件「打招呼」，不料卻引來對方不滿，用激烈手段報復。

據大陸媒體報導，周春梅是湖南省高院審判監督第一庭女副庭長，12日早上被發現倒臥住處的地下停車場，失去生命跡象。經初步調查，兇嫌為44歲向女，她不但是周春梅的同鄉，更是初中、大學同學及閨蜜。

向女在長沙工作時持械打傷公司副總管，事後被行政拘留及解僱。向女不服提起訴訟，一審、二審都落敗。向女要求再審，並找閨蜜周春梅幫忙，但周春梅認為判決無誤，拒絕幫忙，向女竟因此心生恨意，甚至化妝後到周春梅住處應徵清潔人員，上班5天摸清情況後下手行兇。

周春梅於2000年考取湘潭大學民商法學碩士研究生，並且成績優異。據湖南高院官方介紹，她在2014年度被評為「辦案能手」，全年辦案數位居全院三個民事審判庭第一，所辦案件經評查全部為優秀，且無一超審限、上訪鬧訪，更無一因過錯被發回、改判。

(中時新聞網)