行政院長蘇貞上午說明「衝內閣2周年」政績。國民黨文傳會副主委鄭照新說，其實蘇揆真的很厲害，做得比總統還大，讓我們知道，內閣制提前到來，總統當虛位元首真的沒關係。

鄭照新說，蘇揆施政兩年來，已從能幹有效率的正面評價，變成鴨霸蠻橫的負面形象，尤其在萊豬、中天兩案所展現出的粗糙蠻橫，忽視民意，連說明以及表面功夫都不願意鋪陳，展現出的傲慢與針對民間，與民為敵的姿態，令民眾徹底失望，難怪成為民調中令人最不滿意的官員

(中時 )