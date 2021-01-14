蘇貞昌秀兩周年政績 鄭照新：厲害 做得比總統還大 15:152021/01/14 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨文傳會副主委鄭照新(本報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞上午說明「衝內閣2周年」政績。國民黨文傳會副主委鄭照新說，其實蘇揆真的很厲害，做得比總統還大，讓我們知道，內閣制提前到來，總統當虛位元首真的沒關係。 鄭照新說，蘇揆施政兩年來，已從能幹有效率的正面評價，變成鴨霸蠻橫的負面形象，尤其在萊豬、中天兩案所展現出的粗糙蠻橫，忽視民意，連說明以及表面功夫都不願意鋪陳，展現出的傲慢與針對民間，與民為敵的姿態，令民眾徹底失望，難怪成為民調中令人最不滿意的官員 孫藝真被公司出賣陳年舊照 對比現在顏值變化驚人 陳亭妃稱美取消訪台國民黨要負責 江啟臣：同情綠委的國際觀 (中時 ) #鄭照新 #總統 #內閣 #政績 #很厲害 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇釋與蔡一對一深談闢改組傳言 今邁向衝內閣第3年 11:402021/01/14 政治 反萊豬公投宣傳車遭疑違法改裝 鄭照新：小動作干擾 樣子難看 14:092021/01/14 政治 奪美大單 安勤營運成長動能強 04:102021/01/14 證券．權證 新總統就職典禮有維安威脅 川普喊話勿暴力勿違法 04:132021/01/14 國際 上場就是要贏1／花蓮好山好水「好可憐」 金牌教練用薄薪撐起拳擊英雄 07:122021/01/14 社會 群眾集資火熱 2020寫五紀錄 04:102021/01/14 產業．科技 陳亭妃嗆國民黨要負責 藍酸 說好的空前緊密呢 04:102021/01/14 焦點要聞 崔天凱傳屆退 馬朝旭將駐美 04:102021/01/14 兩岸新聞 《川普跛腳秀》10同黨議員倒戈 啟動歷史性彈劾 川普說話了 07:532021/01/14 國際 觀策站：宣仲華》萊豬進口不過是犯蠢 10:002021/01/14 海納百川 蔡英文籲老闆 年終獎金大方一點 04:102021/01/14 財經焦點 政治熱門新聞 真的怕了 黃捷拚用春聯搶救罷免 網友直呼扯爆 - 政治 拜登上任若使出一招 沈富雄：共和黨將無翻身之日 - 政治 【臨時喊卡】美駐聯大使突不來台內情不單純？謝龍介吐原因 - 政治 【臨時喊卡】美駐聯大使不來了 陳亭妃喊國民黨負責 宅神9字酸爆 - 政治 蘇貞昌最新民調出爐 羅智強看完怒嗆民進黨 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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