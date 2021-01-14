日本33歲小川えり（Eri）號稱是名古屋傳奇陪酒女，雖然她長相平凡，卻靠著努力爬上紅牌陪酒女的位置，在短短3天內狂賺2.5億日圓（約新台幣7千萬元），因此被電視節目報導聲名大噪，不料前卻傳出消息指出，小川えり被勒索5億日圓（約1億3200萬台幣）。

小川えり當初進入酒店時，因為外貌沒有特別出色，沉寂了6年，她反而更發憤圖強，也沒有因此墮落開始性交易，而是學會特技以及靠著人物個性設定，慢慢獲得關注，她逐漸抓到翹領，要抓住客人的心，必須要讓他們有被無條件支持的感覺，最好要隨叫隨到，所以她幾乎整年都天天到酒店報到。

人氣上漲後，小川えり的平均時薪竟高達18.6萬日圓（約新台幣5.2萬元），目前的存款已經足夠買一棟大樓，還有客人為了幫她慶生，準備了12座香檳塔，每座有用了超過40支名貴香檳，一瓶要價60萬日圓（近新台幣17萬元），連著3天的生日派對讓她賺了2.5億日圓（約6千7百萬新台幣）。

然而小川えり日前卻收到恐嚇信還附上銀行帳號，「我的兒子在夜店外曾被妳欺騙金錢，受到很大精神傷害」，並要求小川えり在10天內將1億3200萬台幣轉入銀行戶口，威脅她如果不照做就會想辦法讓她身敗名裂，然而小川えり本人卻不以為意，她否認自己有過詐騙行為，也沒有照指示去匯款，目前已經報警處理。

(中時新聞網)