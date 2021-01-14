大陸新冠肺炎近期再爆發，本土病例破百人，河北省3城市封城。近日當紅女星迪麗熱巴出席一場公開直播活動，為了分開兩張海報，直接手沾口水搓揉紙張，意外掀起討論，甚至登上微博熱搜。

迪麗熱巴擁有維吾爾族血統，五官宛如混血兒般立體，是圈內公認的大美人，加上個性親民不做作，迅速走紅華人影視圈。13日她受邀參加某遊戲直播活動，綁著兩條小辮子，塗上紅唇，身穿藏青色墊肩西裝外套，俏皮可愛又不失正式感。

在直播過程中，因應主辦方要求，迪麗熱巴簽了好幾份簽名海報，剛好碰上兩張海報緊密重疊，無論怎麼摳都無法分離，此時迪麗熱巴靈機一動，用手指沾口水，再搓揉海報的角落試圖解決問題，超級接地氣的舉動讓所有人都驚訝不已，連旁邊的主持人都趕緊動手幫忙，迪麗熱巴露出尷尬的笑容，一副被抓包的模樣相當逗趣。

迪麗熱巴用口水分開海報惹爭議。（圖／微博）

迪麗熱巴拋下偶像包袱、下意識用口水分開紙張的行為引起網議論紛紛，許多粉絲讚嘆她反應太真實，「動作大可愛了！幽默搞笑！」、「簽名翻海報像在數錢」、「太喜歡了，這麼接地氣的女明星」、「我就要沾口水那張」，但也有人考量目前疫情肆虐，批評她：「這麼危險時期還抹口水」或是「這個動作真的很不雅，太髒了」、「那麼美麗一個人感覺不符合身份」掀起不同立場的網友論戰。

(中時新聞網)