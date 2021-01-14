苗栗縣政府工務處目前正對中央路施工改造，將增設自行車專用道。（謝明俊攝）

清寧地下車道封閉施工期間，工務處請機車騎士由清寧陸橋通過。（謝明俊攝）

工務處長古明弘將打造貫通頭份、竹南雙城的自行車道。（謝明俊攝）

苗栗縣政府工務處將在清寧車行地下道增設自行車專用道。（謝明俊攝）

苗栗縣政府工務處長古明弘說明增設清寧地下自行車道。

苗栗縣政府工務處為了打通頭份、竹南間的自行車道，將從15日起封閉清寧車行地下道，施作增設自行車專用道，未來可將頭份市中央路、竹南鎮環市路間長達5公里的自行車專用道連結起來，提供在地民眾及外來遊客更方便的自行車路網。

苗栗縣工務處目前針對連結頭份、竹南間重要幹道中央路，進行全面改造工程，建置雙城間的慢行綠網，除了把中央路改造成林蔭大道，並特別增設自行車專用道，提供民眾便利的市區休憩通道。

由於跨越鐵路的清寧陸橋，是連結頭份市中央路及竹南鎮環市路的重要通道，包括陸橋及車行地下道都未開放自行車通行，所以過去民眾騎自行車想要跨越雙城往往須要繞路遠行，非常不便。

工務處藉由這次中央路全線改造工程，同時在清寧車行地下道增設自行車專用道，讓自行車能便利地來往雙城間，工程將封閉清寧車行地下道以便施工，工期預計20天。封閉期間，工務處將請機車可由清寧陸橋跨越鐵路，或是繞行崁頂街、照南國小等路線作替代。

工務處規畫將原有寬約5米的汽機車混用車道，將縮減為4米，自行車專用道將以墊高方式與混用車道做區隔，寬度由1米5至2米4不等，足供2部自行車並行。

清寧車行地下道增設自行車專用道後，可將中央路新設的自行車道，與環市路的自行車道無縫接軌，未來從頭份市自強路至竹南鎮守法街，全長5公里的自行車專用道，就可一路暢騎無阻了。

(中時 )