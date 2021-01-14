潛艦主題紀念酒出窯，「軍容」十分壯盛。（李金生攝）

主持潛艦主題紀念酒製作的宏玻陶瓷總經理顏少棠（右）。（李金生攝）

潛艇主題紀念酒的窯燒溫度控制在攝氏1200度左右。（李金生攝）

流線設計和優美比例展現陶瓷工藝美學，搭配金門58度「白金龍」特級高粱酒，讓這款限量主題酒更增精彩和價值。（李金生攝）

1200瓶潛艇主題紀念酒已陸續交貨海運赴台。（李金生攝）

國軍推動「潛艦國造」，承接這項歷史性任務的的台船公司企業工會特委託金門宏玻陶瓷廠專案設計潛水艇造型酒瓶，灌裝500cc金門58度白金龍高粱酒，製成限量主題紀念酒1200瓶，做為未來退休員工永久典藏之用。

宏玻陶瓷總經理顏少棠表示，潛艦國造是國軍建軍史上重要的進程，受到世界各國的矚目，宏玻陶瓷在10年前透過金酒產業工會的推介，與負責建造潛艦的主合約商台船公司工會建立關係，此次因緣際會在這歷史性的一刻，也承辦主題紀念酒的籌畫製作，全體員工都很珍惜得來不易，別具意義的責任和榮耀。

台船企業工會理事長黃日進與台船企業工會基隆廠理事長藍許清等人專程跨海，就這款主題紀念酒的設計和製作細節，與宏玻陶瓷廠交換意見，總計1200瓶紀念酒已陸續交貨海運赴台。

顏少棠說明，廠方參考2戰以來世界各國的潛艇外觀，包括最先進的核子動力潛艇在內，數月前與台船工會拍板定案後，完成3D繪圖和開模製作，窯燒溫度控制在攝氏1200度左右，流線設計和優美比例展現陶瓷工藝美學，搭配金門58度「白金龍」特級高粱酒，讓這款獨一無二的主題酒更增精彩和價值。

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(中時 )