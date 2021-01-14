加拿大便利商店營運商Couche-Tard周三稍早表示，已與法商家樂福進行初步收購談判，然消息一出，法國政府已表態反對，表示將引發法國食品主權，以及工作職位確保的擔憂。財政部長提早為該收購案踩煞車。

Couche-Tard在周三提出具體內容，包括將以每股20歐元對家樂福提出不具約束力的報價，多數將以現金支付，總計約在162億歐元(約197億美元)。

周三收盤，家樂福大漲近17%，Couche-Tard大跌11.6%。Couche-Tard並未提出合併後公司的願景。

法國財政部長勒梅爾(Le Maire)在隨後的電視訪問中指出，第一眼看來，並不贊成這樣的運作，法國食品主權是個關鍵議題。

法國在尋求食物通路的獨立性之際，法國政府最近將食品零售列入策略性產業的名單。

財長也指出，工作職位也是重要考慮點，家樂福為法國最大的雇主企業之一，所以並不贊成其被外國公司收購。

家樂福在法國雇有10.5萬名員工，法國為其最大市場，並構成法國私人部門最大的雇主。家樂福在全球雇有約32萬名員工。

法國總統馬克宏(Macron)拒絕對該加拿大公司的行動提出評論。

Couche-Tard主要在北美經營加油站的零售業務，超市對該公司為一新的領域。而家樂福卻是歐陸最大的零售商，經營包括市區外的大型超市。花旗一分析師表示，看不出有任何協同綜效，並且法國為競爭特別激烈的市場。

家樂福在2018年推出五年計畫，削減成本、推進電商業務，並且還啟動便利商店業務，以減少對超市的依賴。

家樂福2018年還與英國特易購(Tesco)進行採購結盟，同年還從中國市場撤出，將虧損的業務賣給中國的蘇寧易購。

(時報資訊)