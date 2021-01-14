根據周三在《新英格蘭醫學期刊》發表的試驗數據，嬌生公司（Johnson & Johnson）的一劑型新冠狀病毒疫苗具有安全性，且似乎在年輕與年長志願者的體內都產生良好的免疫反應。

嬌生公司的科學家隨機安排年齡介於18至55歲的健康成年人，以及65歲以上的年長者，接受高劑量或低劑量名為Ad26.COV2.S的疫苖或安慰劑。該試驗亦選擇部分18至55歲的參與者施打第二劑疫苖。

試驗數據顯示，大多數參與者在接種28天後產生可測得的中和抗體，到第57天，無論施打的疫苗劑量或年齡組為何，所有志願參興者均產生可測得的抗體，且在18至55歲年齡組體內產生的抗體至少在71天內仍保持穩定。

試驗結果顯示，嬌生疫苖最常見的副作用是發燒、疲勞、頭痛、肌肉痠痛與注射部位疼痛。數據顯示，在僅接受一劑疫苗，以及接受較低劑量疫苗的老年組中，副作用較少見。

嬌生科學長Paul Stoffels博士接受媒體訪問時表示，第一階段與第二階段臨床試驗數據顯示，該疫苗提供「具持續性的抗體」。他並表示，這讓公司有信心，此款疫苗對這種病毒將非常有效。

這項試驗對805名志願參與者進行測試。該公司料將於本月晚些時候，發布45,000人參與之第三期試驗的結果。嬌生的新冠肺炎疫苖，使用與開發伊波拉疫苗相同的技術。

美國官員與華爾街分析師正熱切盼望嬌生疫苗獲得授權，這最快可望在下個月實現。公共衛生官員與傳染病專家表示，全球領導人將需要許多藥物與疫苗擊退這個病毒。自爆發新冠肺炎疫情以來，美國染疫死亡人數已經超過38.2萬人。

如果嬌生的疫苗獲美國食藥監督管理局（FDA）授權，將成為繼輝瑞/BioNTech疫苗與莫德納（Moderna）疫苗之後，在美國獲准投入使用的第三種疫苗。

不同於輝瑞與莫德納疫苗需要間隔約3～4周施打兩劑，嬌生疫苖只需要施打一劑，這表示民眾不必回來接受另一劑注射，將簡化醫療服務提供者的後勤工作。

美國衛服部去年8月宣布已經與嬌生旗下子公司楊森製藥（Janssen）達成1億劑疫苖、價值約10億美元的供應協議，且美國聯邦政府還可以選擇另外採購2億劑。

嬌生科學長Paul Stoffels表示，公司計畫以攝氏2～8度的溫度運送疫苖，他表示：「就目前數據得知，在攝氏2～8度環境下，疫苖可維持3個月的穩定性。」

(時報資訊)