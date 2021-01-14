電暖器的消耗功率高、耗電量大，與其他高耗電量的電器同時用，可能容易負載、發生危險，因此最好使用獨立插座。（圖／翻攝自電力粉絲團）

電暖器要用獨立插座！受寒流影響，台灣氣溫驟降，許多人開始使用電暖器，而台電粉專《電力粉絲團》也發文叮囑民眾，電暖器的消耗功率高、耗電量大，與其他高耗電量的電器同時用，可能容易負載、發生危險，因此電暖器別與其他電器共用插座，不少網友看了直呼，現在才知道！要馬上改變習慣。

台電粉專《電力粉絲團》日前發文宣導「用電安全」，並指出天氣寒冷，許多民眾搬出電暖器使用，但要注意電暖器須使用「獨立插座」，不能與其他電器共用插座。

粉專解釋，電暖器的消耗功率較高、耗電量很大，以一台1200W的電暖器為例，當電源線插在15A的插座上，最高使用容量是1650W，意及所有電器的使用瓦數加總不能超過1650W，但光是開啟電暖器就佔去1200W，若再插上其他高耗電量的電器產品，恐容易超過負荷、發生危險。

粉專指出，這就是為何民眾使用電暖器，最好用獨立專用插座，避免與其他電器共用的原因，貼文也引發網友討論，「現在才知道！要馬上改變習慣了」、「長知識了」、「不要再和其他電器共用」、「使用電暖器記得保持通風、遠離易燃物，附近最好放盆水」。

回顧過去也曾發生過許多案例，民眾同時使用兩種耗電量高的電器，導致跳電、斷電的狀況發生。物理老師張丕白指出，一般家中電源開關的安全負載量為20安培，若同時使用電暖器和吹風機，最大瞬間電流會超過22安培，就會發生跳電，最常見的就是保險絲燒斷，甚至可能出現電線走火的狀況，提醒民眾要特別注意。

(中時新聞網)