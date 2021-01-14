民眾14日發現有石虎陳屍通霄海邊產業道路，緊急通報縣府處理。（翻攝苗栗大小事）

苗栗縣有民眾14日中午行經通霄鎮海邊1處產業道路時發現石虎遺體，身上疑似有咬痕，民眾趕緊通報縣府處理，目前保育人員已將石虎遺體帶離現場，農業處自然生態保育科表示，詳細石虎資訊及死因有待獸醫檢查後判斷。

(中時 )