今年首起 通霄產業道路驚見石虎遺體 身上疑有咬痕 15:102021/01/14 中時 巫靜婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾14日發現有石虎陳屍通霄海邊產業道路，緊急通報縣府處理。（翻攝苗栗大小事） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾14日發現有石虎陳屍通霄海邊產業道路，緊急通報縣府處理。（翻攝苗栗大小事） 苗栗縣有民眾14日中午行經通霄鎮海邊1處產業道路時發現石虎遺體，身上疑似有咬痕，民眾趕緊通報縣府處理，目前保育人員已將石虎遺體帶離現場，農業處自然生態保育科表示，詳細石虎資訊及死因有待獸醫檢查後判斷。 公會今年景氣調查 工具機產值、出口 看增2成 台商轉型 比誰腦筋動得快 (中時 ) #石虎 #遺體 #產業道路 #咬痕 #通霄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 楊志良未審先判確診醫死刑 全國醫師工會重批：知識不足 20:212021/01/13 生活 《國際產業》美年終購物季網購額創歷史新高 今年初榮景不退 16:312021/01/13 財經 劉長灝—真言社，與林強、伍佰背後的男人 07:002021/01/14 娛樂 龍德家商改制雙語中小學破局 校方嘆共榮共好之心被踐踏 17:582021/01/13 生活 IPC五強 去年營收創高 04:102021/01/13 證券．權證 CES 2021正式開幕 創新科技開創更美好未來 21:432021/01/13 財經 一度衝上3,000元，超車大立光 矽力 當了不到2分鐘股王 04:102021/01/14 財經要聞 中正大學師生設百顆地震儀 追蹤古坑梅山斷層帶 10:172021/01/14 寶島 廣運傳捷報 奪機捷標案 04:102021/01/14 證券．權證 饗賓加速擴張 今年要開15家新店 11:522021/01/14 生活 工具機景氣Q2回升 年增幅衝2成 04:102021/01/14 產業特刊 寶島熱門新聞 慶佛陀成道 台中惠中寺警局分送臘八粥慰勞員警 - 寶島 身在台北、吃在彰化 阿美師揮軍北上擔任一日爌肉飯店長 - 寶島 迎接農曆新年 金門金湖飯店5星美食上菜 - 寶島 青農聯手打造林口有機村 翻轉農村舊思維 - 寶島 小動物班警局戶外教學 萌童搶扮波麗士大人 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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