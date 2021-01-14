美國拜登新政府上任，台灣去年底在宣示開放萊豬進口後，持續與美方上演友好戲碼。經濟部部長王美花14日表示，這也是為什麼會與美國啟動「台美經濟繁榮夥伴對話」，台美之間的供應鏈可以怎麼更緊密的合作，怎麼建立更好的信任關係，整個對我們來說，台美產業更健康的發展，「是很重要的下一步的起點」。

王美花周四出席經濟部部務會議前受訪表示，在台美長期交流的過程中，美豬與美牛的議題都被美方一直提到是無法解決的問題，在蔡英文總統宣示美豬進口之後，等於排除這項障礙，「美方看到我們可以解決問題、克服障礙」，台美之間是長期交流的過程，當然也有提過台美是否要簽FTA，「但他來說時間不夠」，這表示兩方要營造談BTA的情境要有互信、也同時要有配套與做法，也不是很簡單說「今天要談、明天就可以談成」。

「特別提到貿易障礙裡面的台美貿易逆差。」王美花強調，這一個點要放在更大的國際局勢來看，去年我國對美國的貿易順差又增加，最主要是因為很多台商回台投資、很多重要產品都是從台灣直接出口，特別是敏感產品，例如伺服器，就是台灣製造直接賣出去，在這樣的貿易戰下，美國的客戶需要尋找安全、可靠的供應鏈，也象徵今天要分散製造基地的時候，台灣是很適合的製造基地。

至於去年曾允諾將盤點貿易逆差的項目，王美花解釋，對我們來說是要從更高層次來看，造成這樣逆差的原因是什麼，讓產業回到台灣投資、再賣去美國，也是美國樂見的，我們跟美國之間，增加雙方的貿易，不論是透過技術合作，或是更多的貿易，這也是拜登新政府上台後，雙邊可以持續努力的方向。

(工商 )