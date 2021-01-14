在甚麼地方看到蛇最令人驚嚇？一名員工竟在公司茶水間遇到蛇，就在他正要使用茶水間的微波爐時，赫然發現底下藏了一條巨蛇，讓他當場嚇傻，事後找人前往抓蛇時，捕蛇專家一看發現，竟是藏有劇毒的「東部虎蛇」，該蛇的毒液足以在1小時內就讓人斃命。

《每日郵報》報導，澳洲墨爾本一間政府機構的員工，11日在辦公室茶水間準備用微波爐時，疑似看很像蛇的東西在移動，走近一看發現竟是一條活生生的蛇，而且看起來體型不小、黑白相間，腦中立刻閃過電影中的毒蛇，由於模樣嚇人，他立刻衝出茶水間。

事後該員工聯絡當地捕蛇專家前往抓蛇，專家表示，疑似因為南半球目前正值酷暑，因此才會讓戶外的蛇躲進微波爐下乘涼。蛇被驚動後立刻蜷縮在微波爐後方與牆壁之間，所幸專家最後順利將蛇捕獲，並表示是他工作多年以來，第一次在微波爐底下抓蛇。

報導指出，專家表示，這是一條擁有劇毒的東部虎蛇，被認定為世界第五大最致命的蛇種，身長超過1公尺，是澳洲當地的保育類動物，其毒液足以讓受害者，在被咬傷1小時內斃命，不過只要不驚擾它們，並不會主動攻擊人。

根據百科知識，東部虎蛇屬眼鏡蛇科，產於澳洲，其毒液含凝血劑和神經麻痹劑常使人斃命。向人攻擊之前，頭和頸部膨脹成扁平狀（如眼鏡蛇），在澳洲南方地區的沼澤地最常見。

驚！我家廚房有蛇 義消勇猛徒手「扯蛇」

(中時新聞網)