1名沒有性經驗的陳姓男大生，為了「體驗」談戀愛感覺，以7200元從仲介公司找來「出租女友」，雙方談好約會時只能牽手、抱抱，未料陳男帶該女至北市大安森林公園時，一時難忍色慾，竟強拉她進陰暗處猥褻得逞。檢警將陳男送辦、歷審後，高院今（14）日依《強制猥褻罪》判他6個月徒刑。

判決指出，19歲的陳男在庭審時自稱因沒談過戀愛，也沒有性經驗，對男女交往相當嚮往，於2019年7月間找上1家名為「愛演戲-臨演」的仲介公司，談好以3小時7200元價格，請該公司派1名正妹來「角色扮演」當女友，但該公司言明「約會」時只能牽牽小手、禮貌擁抱等，不能「越紅線」。

陳男和正妹約在台北車站相遇後，雙方先吃了頓浪漫晚餐，接著前往北市大安森林公園散步。不過，陳男因正妹臉蛋、身材俱佳，聊著聊著竟難忍色心，暗示想做愛，正妹因約定的3小時服務時間未到，不敢離開，只能裝傻應付。

未料陳男以為正妹沒拒絕，竟開始毛手毛腳起來，女生不從將他推開，陳男竟發了瘋般將她拖進陰暗處，強制猥褻胸部、私處得逞。正妹不甘受辱，事後報警提告，歷審後，高院今判陳男6個月徒刑，可上訴。

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(中時新聞網)