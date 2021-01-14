港星張致恒前年7月突然宣布閃婚，並且公開小孩百日宴的照片，可以說是雙喜臨門，不過婚前卻被前女友爆出腳踏5條船的劈腿行徑，讓他頓時淪為「世紀渣男」，形象跌至谷底的他選擇淡出演藝圈，不過近來現身已經是身材走鐘的中年大叔模樣，讓外界可以說是相當傻眼。
香港男團「Boy'z」成員張致恆，因為帥氣模樣異性緣極佳，不過作風大膽的他，不僅在節目上自爆17歲已經失身，更透露曾一腳踏三船的渣男行徑，還公開承認自己性成癮，不過2019年突然宣布閃婚生子的喜訊，讓前女友大為不滿，跳出來指控他「劈腿5女」的惡劣行徑，更被踢爆每段戀情都是偷吃分手，導致一夕之間淪為「世紀渣男」，眼看事件一發不可收拾，他在IG發文為犯下惡行傷害到的人致歉，當時的未婚妻也選擇原諒他的行徑，並於同年9月登記結婚。
張致恆淪為「世紀渣男」後，形象瞬間跌至谷底，演藝事業更是一蹶不振，因此選擇淡出演藝圈，不過近來他與兒子共享天倫之樂的影片曝光，只見他不僅髮際線嚴重倒退，似乎有禿頭的前兆，身型更是嚴重發福走鐘，完全是中年大叔的模樣，與當年征服無數少女的帥氣模樣相差甚遠。
張致恆淡出演藝圈之後，曾在朋友介紹下到飯店當兼職廚師，負責自助餐服務，賺取一小時100元港幣的微薄薪資，雖然每天必須站著10小時，但他坦言並不辛苦，畢竟沒錢才是最辛苦。
(中時新聞網)
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