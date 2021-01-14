飛行高度可超過8800公尺的斑頭雁，首次在台灣現身。（賴姓鳥友提供／胡健森宜蘭傳真）

飛行高度可超過8800公尺的斑頭雁，首次在台灣現身。（賴姓鳥友提供／胡健森宜蘭傳真）

一群不曾在台灣出沒的候鳥斑頭雁兩天前被人發現在宜蘭地區現身，由於斑頭雁遷徙時飛行高度高達8800公尺，甚至可飛過喜馬拉雅山脈，如今首次在台灣被發現，讓鳥友們驚喜不已。

根據維基百科描述，斑頭雁又名白頭雁、黑紋頭雁，是雁鴨科雁屬的鳥類，屬於全面遷徙的候鳥，夏季在亞洲中東部繁殖，入冬則飛越喜馬拉雅山脈，遷抵南亞、緬甸與中國華南，途中飛經的海拔高度可達8800公尺，在鳥類中名列前茅。

此次在宜蘭被人發現的這群斑頭雁共8隻，原先是在蘇澳鎮無尾港一帶的濕地活動，隨後又飛到礁溪鄉時潮過夜，由於是首度在台灣被發現，有鳥友們發現後立即一傳十、十傳百，迅速聚集了上百名的鳥友及攝影愛好者前往拍下珍貴的照片。

另根據宜蘭縣野鳥學會理事長陳介鵬的說法，這群斑頭雁可能是受到冷氣團影響，偏離了原本的飛行路線，這才首次「入境」台灣，宜蘭可能就是這群罕見嬌客的第一站。

(中時 )