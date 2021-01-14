行政院喊出將設立屏東、嘉義科學園區，經濟部長王美花表示，在經濟部會積極配合的部分就是土地、水與電，這三部分都還要盤點，與相關部會討論，但基本上都沒有問題。

王美花周四出席經濟部部務會議前受訪時回答屏東、嘉義兩縣新設科學園區的問題。她解釋，以土地來說，屏東科學園區鎖定在高鐵特定區，嘉義的部分，嘉義縣政府目前盤點出的四區域，包括兩處在太保、以及義竹與鹿草各一處，地點雖然還沒完全確定，但這些都是台糖的土地。

水的部分，王美花指出，在嘉義必須要分豐水期、枯水期來看，豐水期時靠蘭潭、仁義潭與台南之間的調度都沒有問題，但如果遇上枯水期，就必須要思考是否要設置海淡廠，讓可以更穩定的供水；屏東原本就有伏流水、還有一些水利設施，預估這樣科學園區每天要1.7萬頓，後續還要配合盤點。

「目前的用電沒有問題。」王美花說，如果要運用在科學園區，必須要設置高壓變電站，設置與拉線的部分就必須由台電來要配合，這也要與科技部做更細部的討論。

(工商 )