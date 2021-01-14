高雄今（14）日早發生國三女學生墜樓事件，無獨有偶，鳳山區1棟大樓今午也爆墜樓意外，家住14樓的79歲任姓老婦不慎墜樓，民眾發現後立即報警，老婦當場失去生命跡象，警方通知女兒到場指認無誤，並查看家中監視器發現是從女兒房間窗戶墜樓，初步排除他殺嫌疑，全案依程序報請相驗，至於詳細事故原因，有待進一步釐清。

(中時 )