高雄發生墜樓意外 鳳山7旬老婦14樓墜落身亡 15:222021/01/14 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鳳山一棟大樓今天中午發生老婦墜樓意外。（柯宗緯翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄今（14）日早發生國三女學生墜樓事件，無獨有偶，鳳山區1棟大樓今午也爆墜樓意外，家住14樓的79歲任姓老婦不慎墜樓，民眾發現後立即報警，老婦當場失去生命跡象，警方通知女兒到場指認無誤，並查看家中監視器發現是從女兒房間窗戶墜樓，初步排除他殺嫌疑，全案依程序報請相驗，至於詳細事故原因，有待進一步釐清。 19歲男大生期末出遊遇死劫 小客車撞護欄7秒翻9圈噴飛慘死 140年老屋翻新僅4百萬卻沒人買 走進地下室秒懂嚇傻 (中時 ) #老婦 #墜樓 #高雄 #墜樓意外 #鳳山 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄國三女學生校內墜樓 同學目睹嚇壞 10:232021/01/14 社會 輕軌少女隊彩繪輕軌列車春節連假與遊客遨遊高雄 14:052021/01/14 財經 羅智強選高雄市議員落敗陷迷惘 謝票竟被問：你來幹麻 09:262021/01/13 政治 138萬青年卻沒有青年局 議員開公聽會籲新北盡速成立 11:422021/01/14 政治 30歲女月薪33K後悔花10萬做臉 網友反應超意外 11:562021/01/14 搜奇 浪犬傷人頻傳 南市議員要求提升收容量 動保處要與私人收容所合作 11:592021/01/14 寶島 社會10點檔》颱風夜車墜崖 夫妻人間蒸發12年 認罪詐保6400萬 20:232021/01/13 社會 影／黃捷質詢霧煞煞 網酸：優質議員連看資料都不會 20:052021/01/13 政治 台灣豬地圖出包 肉多多白挨槍 04:102021/01/14 生活新聞 議會臨時會喬不定 陳其邁：持續溝通 11:562021/01/14 政治 高雄輕軌大南環通車第2天首撞就發生 03:002021/01/14 社會 社會熱門新聞 違反服儀勸不聽 國中師剪刀抵腰威脅學生全班嚇壞 - 社會 說好3小時7200元只牽手 男大生亂摸出租女友下場慘 - 社會 坐柯文哲旁邊短髮妹找到了 原來是83年次正妹記者 - 社會 毒蟲謊報線索逃脫 萬華2警疏縱人犯罪函辦 - 社會 國道超車失控撞護欄連翻9圈 乘客拋飛臉部變形慘死 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。