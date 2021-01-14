華山基金會秉持「結合本鄉本土愛心、關懷本鄉本土老人」理念，全台服務近3萬人，於台澎金馬設立近400站。（姜霏翻攝）

強烈大陸冷氣團發威，氣溫急凍，華山基金會關懷在地孤老，積極到宅訪視分送禦寒毛毯、毛帽圍巾及養生湯品，為孤老生活增添暖意。農曆年節將至，為了能提前讓老寶貝感受年味，於14日到訪居住在觀音區，鄰近海邊的劉奶奶家，與五位老寶貝提前團圓，一同迎金牛賀新年，在寒冬中，為孤老年菜加溫。

居住在觀音區的劉奶奶，出生於四川，跨海聯姻，隻身嫁到臺灣23年，10多年前老伴因病離世，奶奶膝下無子，在臺舉目無親，因鮮少與人接觸，也漸漸封閉了自己的生活圈，華山基金會自2016年起展開服務，透過關懷訪視、物資協助、促進社會參與等，陪伴傾聽關懷奶奶的生活，在活動中奶奶也認識了新朋友，重拾臉上的笑容。

14日活動當天，五位老寶貝齊聚觀音區劉奶奶家，提前團聚話家常，老寶貝們現場揮毫寫春聯、義工們張羅掛彩燈，滿滿年味為孤老家增溫。義工也換上金牛裝熱鬧登場，臺灣俗諺摸春牛意含吉祥，老寶貝們一邊摸著金牛，一邊說著吉祥話，「摸春牛，好康年年有；摸牛耳，健康吃百二；摸牛嘴，萬年大富貴……等」。農曆年前，大夥兒相聚於此，長輩用柚葉水擦拭雙手，帶上喜氣的新帽，一同品嘗佳餚，互道祝福，相約來年再聚。感謝觀音「ㄚ昌伯美食屋」愛心店家提供美味餐點，尚達化工科技公司、黑貓公益康樂協會及如意獅子會也攜手送愛，認助100份年菜。距離過年只剩1個月，卻僅募得5成，十萬焦急，盼號召各界一起寒冬送暖，為孤老年菜加溫。

華山基金會秉持「結合本鄉本土愛心、關懷本鄉本土老人」理念，全臺服務近3萬人，於臺澎金馬設立近400站。目前桃園地區服務超過1,000名弱勢失能、失智、失依老人，提供免費到宅服務、陪同就醫取藥、物資協助、促進社會參與等。誠摯邀請各界響應2021常年服務暨第18屆「愛老人 愛團圓」活動，愛心年菜每份700元，為孤老點亮幸福。

(中時 )