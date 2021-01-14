台積電(2330)持續看好第1季營運，2021年第1季合併營收預計介於127億美元到130億美元之間，比去年第4季126.8億美元成長約0.2%至2.5%，將再創新高。

台積公司財務長暨發言人黃仁昭副總經理表示，台積公司去年第4季的營收受惠於5G智慧型手機的推出和高效能運算相關應用對於台積公司領先業界的5奈米製程的強勁需求。邁入2021年第一季，預期高效能運算相關應用的需求、汽車電子領域回溫、以及智慧型手機的季節性影響相較於近幾年來略為和緩等因素，將支持公司業績成長。

根據對當前業務狀況的評估，台積公司2021年第1季的業績展望如下：合併營收預計介於127億美元到130億美元之間，再創新高；若以新台幣27.95元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於50.5%到52.5%之間；營業利益率預計介於39.5%到41.5%之間。

台積電今日舉行法說會公布去年第四季財報；2020年第4季獲利再創歷史新高，每股純益5.51元；去年營收及獲利同創歷史新高，每股純益19.97元。

台積電2020年第4季營收達3615.3億元新高，季增1.4%；毛利率攀高至54%，較第3季拉升0.6個百分點，優於原預期的51.5%至53.5%水準，稅後淨利1427.66億元，季增4%，續創歷史新高，每股純益5.51元。

台積電2020年營收及獲利再創新高，全年營收1.339兆元，年增25.2%；毛利率53.1%，拉升7.1個百分點；稅後淨利5178.85億元，年增50%；每股純益19.97元。

(時報資訊)