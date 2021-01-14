雲端儲存與共享服務公司Dropbox周三宣布，因為在新冠肺炎疫情爆發後調整業務資源，Dropbox營運長將離職，且公司將裁撤11%的全球人力，相當於約315名員工。

受此消息打擊，周三Dropbox股價重挫6.31%，收在22.12美元。

Dropbox宣布營運長Olivia Nottebohm將於2月5日卸任。 Nottebohm去年才從Alphabet旗下的谷歌公司加入Dropbox。

Dropbox未提供繼任者的相關資訊。

執行長Drew Houston在周三發給員工的信中表示，我們的「虛擬優先政策」（Virtual First）代表我們需要減少那些支援辦公室環境的資源，因此我們將縮減投資，並重新部署這些資源，以推動我們遠大的產品計畫。

這家總部位於舊金山的公司去年10月曾表示，因新冠肺炎疫情而採用的遠端上班將成為其員工的主要工作模式，而其實體空間將不再供於日常個人工作使用。

(時報資訊)