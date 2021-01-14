案838、839染疫紛爭未解，指揮中心至今仍不願公布該染疫醫師的院內足跡，對未來該如何提升醫師的防疫措施也隻字不提，衛福部長陳時中今更直指防疫人員已夠辛苦，「若因這次染疫就將醫師關起來，很快就沒有醫師幫大家看病」，要外界勿再對醫師防疫無限上綱。

陳時中今召開臨時記者會繼續說明案838、839的後續處置，有媒體於會中提問，染疫醫師於1月4日對新冠重症患者實施治療，結果1月8日就發病，但9日竟還能外出星巴克喝咖啡、逛五金行，這部分是否有違反相關SOP？指揮中心將來又會如何對醫師提升相關的防疫措施？

但陳時中卻直接將媒體提問認定為將醫師送隔離，「你的意思是說，現在進到防疫的人，他已經夠辛苦了，那他進去以後就要永遠把他關起來，這樣很快就沒有醫師幫大家看病。」

陳時中強調，醫師的日常生活等還是要正常過，所有人在防疫裡面，遵守基本的規則，生活也要正常的過，醫師也一樣、護理人員也一樣，他們被要求更嚴格，但不是無限上綱來做。

提升醫事人員的防疫作為並非只有隔離一途，去年紐籍機師案765染疫後，指揮中心隨即更新「國籍航空公司機組員健康防疫管控措施」，當時補上機組人員進入社區的破網，規定機組員在7天的居家檢疫結束後需採檢陰性才能進入社區，隨後實施強化版的自主健康管理，可見強化醫師防疫作為並非僅有隔離一途，還能透過篩檢的方式升級。

但染疫醫師於第一線面對新冠重症病患，本身就屬高風險職業，陳時中若不檢討醫師出現症狀後還外出過「正常生活」，就是陷全台2300萬民眾於染病風險之中，將來社區感染隨時可能爆發。

(中時 )