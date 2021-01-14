全球晶圓代工龍頭台積電今(14)日召開法說會，公布2020年第四季財報，合併營收為3615.3億元新台幣，稅後純益約1427.7億元，每股純益5.51元，去年每股純益為19.98元，大賺近2個股本。台積電也公布2021年資本支出，給出遠遠超出外界預估的250億至280億美元，規模最高暴增6成。

台積電表示，與前一年相較，2020年第四季營收增加14.0%，稅後純益及每股盈餘則均增加23.0%。與前一季相較，2020年第四季營收增加1.4%，稅後純益則增加4.0%。

台積電2020年第四季毛利率為54.0%，營業利益率為43.5%，稅後純益率則為39.5%。5奈米製程貢獻2020年第四季晶圓銷售金額20%，7奈米及16奈米製程貢獻分別29%和13%，先進製程（包含16奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的62%，較上季增加1個百分點。

台積電去年資本支出為172億美元，外界預估台積電將在先進製程研發、赴美設廠以及先進封裝技術等應用上，有望將台積電2021年資本支出調至200億美元至220億美元，並看好明年上調至250億美元，結果台積電今天宣布，將2021年資本支出上調至250億至280億美元，等於是資本支出調高約45~62%。

台積電表示，因應台積電先進製程與特殊製程應用，與客戶需求大增，大幅調整資本支出規模，80%將用於3奈米、5奈米、7奈米等先進製程，10%用於先進封裝技術，10%用於特殊製程。

(中時新聞網)