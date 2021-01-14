「半導體隱形冠軍」穎崴科技公司看好5G、AI、HPC與車用晶片持續成長，帶動高階半導體測試需求強勁，決定斥資新台幣32.5億元於楠梓加工區投資興建半導體高階製造中心，14日舉辦開工動土典禮，邀請經濟部次長林全能、高雄市市長陳其邁等貴賓均蒞臨見證，新廠預計2022年底完工投產，可創造近千個就業機會，年產值增加10億元以上。

經濟部次長林全能致詞表示，穎崴科技供應全球九成半導體一線大廠測試介面機台，是半導體產業的隱形冠軍，目前楠梓園區是全球半導體封測產業重鎮，該公司投資擴廠將使園區半導體產業聚落更顯完整。此外，次長亦感謝加工處近年積極推動園區更新計畫，騰出產業空間，以提升投資動能，同時強調加工出口區已更名為「科技產業園區」，未來園區產業及管理模式將朝智慧化發展，經濟部將挹注資源，讓園區成為我國重要「半導體高階製造中心」。

高雄市市長陳其邁表示，高雄有最好的投資環境「投資高雄正對時」，包括橋頭科學園區及加工出口區，感謝加工處積極透過創新作為翻新園區空間，滿足廠商土地需求，未來將持續與加工處共同加速解決產業五缺的問題，此外市府亦積極配合中央推動半導體先進製程中心政策，透過投資高雄事務所加速大廠資金落地，投資台灣首選高雄。

加工處處長黃文谷表示，台灣是優質投資環境，南部更是半導體產業聚落，因中美貿易戰及疫情，近期國內產業投資興旺，楠梓園區內土地已飽和，區內廠商屢有反映擴廠用地不足問題，因此加工區擴區勢在必行，加工出口區有歷史榮光亦有歷史包袱，在更名為「科技產業園區」後，期許未來產業面貌邁向多元化，科技產業園區與科學園區相輔相成，生產製造兼具研發量能，讓產業面貌趨於完整，創造更多就業機會。

加工區電電公會理事長周光春表示，期許加工區更名為「科技產業園區」後持續貢獻高雄地區及台灣產業，在科技升值同時，人才、土地使用及相關配套能跟得上，加速科技業貢獻台灣產業的幅度。

穎崴科技董事長王嘉煌指出，近2、30年半導體是臺灣最重要的產業，半導體產業鏈非常完整，穎崴在高雄深耕20年，主要從事半導體測試介面、探針卡、精密彈簧針及溫控模組業務製造，並跨足半導體、光通訊、光電技術及資訊科技等領域，全世界只有穎崴提供貼近的在地服務，隨著新廠建立，希冀產能在地化創造更好的就業環境，進而帶動高雄地區發展。

(工商 )