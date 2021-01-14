拜登(Joe Biden)美東時間20日正式入主白宮，中國大陸《環球時報》、韓國《每日經濟新聞》、日本《日本經濟新聞》聯合對3國企業家調查，認為中美關係將因此改善的陸企近６成，韓企也逾5成，與日本企業家略多於2成比例相比，明顯樂觀。

調查期間是去年12月7至22日，3國各有約百家企業受訪。陸企回答「改善」、「大幅改善」合計約57%，韓企也有51.2%，日本只有25.4%，有超過7成企業家認為川普(Donald Trump)留下的中美對抗格局不會改變。不過對於川普，3國企業觀點較一致，認為其發動關稅戰、制裁華為等企業，「對經營產生惡劣影響」比例都超過6成。

此外，陸企在樂觀之餘也沒有放棄戒心，認為中美關係會在拜登上任後「惡化」、「大幅惡化」比例超過35%，也是3國中最看壞拜登上任後中美關係。

拜登被認為更重視國際組織與協議，各界也預期在應對疫情、氣候變遷上，中美有合作空間，甚至有觀點認為，朝鮮半島與伊朗核武問題，華盛頓很需要北京協助，而非像川普這樣將敵人逼到同一陣線，甚至將盟友也傾向另一邊。但也有意見指出，拜登可能會持續對中國的科技戰。

此次調查還涉及疫情，意見剛好與3國應對疫情是否得宜高度相關。疫情防控較佳的陸、韓企業，認為疫情帶來正面影響的比例都較高，陸企甚至逼近3成，這可能也跟中國數位經濟發展得較韓、日更早有關。

(中時新聞網)