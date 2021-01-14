離岸風電第三階段區塊開發在即，經濟部找各相關單位開會希望能釐清風場規劃與實際限制，經濟部長王美花14日表示，區塊開發進行時，政府應該要讓開發商知道那些場域是有疑慮，希望開發商能先避開選址，以利後續作業。

王美花周四出席經濟部部務會議前受訪表示，經濟部日前找海委會、農委會、國防部、交通部等相關部會共同開會討論，交通部提出台中以北航道（航空、海運）需要更明確。農委會提出風場漁場重疊，應該要儘早公開避免開發商踩地雷。

國防部則是希望，離岸風機要離軍用機場有一定距離，才能確保安全，這些議題都有做細緻討論，昨天是第一次開會，後續還會繼續開會，確保相關需要釐清的內容，都能在區塊開發選商規則公布之前完成，讓後續進度順利進行。

過去經濟部在第二階段潛力場址時就有公布36個風場供開發商選擇，到了第三階段區塊開發就解除風場限制，開放全台海域只要在合乎各部會法規及各項要求下就能進行開發，因此就有新設風場不在原本36風場之內，但卻碰上漁場的問題。

王美花說，有些開發商會去找新的風場來規劃，經濟部會儘早讓開發商了解，新畫出的風場是否有碰觸法定禁止的事項或是敏感區域。

(工商 )