日盛投信14日表示，宏觀經濟向好是陸股目前最大的支撐，元旦後流動性對行情有所提振，自2020年11月1日QFII、RQFII新規實施以來，境外機構提交相關資格申請步伐加快，入市長投資金類型不斷增加、類型持續擴大，北向資金2020年淨買入2,090億元人民幣，市場資金龍頭化明顯，由於估值及換手率尚處於合理區間，春季躁動行情可期，投資人可以定時定額或分批進場的方式布局中國平衡型基金。

日盛中國豐收平衡基金經理人黃昱仁指出，宏觀數據顯示經濟逐步修復到疫情前表現，由於今年存在疫情造成的基期錯位，預計經濟數據與企業獲利增速全年前高後低，由於過去兩年全球利率處於低位，貨幣極度寬鬆帶動股市大幅上漲，核心資產確定性溢價處於歷史高位，估值需要基本面逐步驗證與消化。

黃昱仁表示，整體而言，今年波動將有所提升，預期更多偏向結構性行情，關注低估值及通膨環境下受惠族群。持續留意中國消費升級及科技創新趨勢，尤其關注行業持續增長性、公司競爭優勢持續性，以及性價比等趨勢。

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