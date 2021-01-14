高雄市翠華路安全島種植152棵小葉欖仁，落果期時常害路過騎士滑倒。（森林城市協會提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市翠華路安全島152棵小葉欖仁因落果害路過騎士滑倒，將遭市府換樹。森林城市協會14日上午率民眾抗議，高市府養工處回應，該案日前已召開樹木修剪維護諮詢會及地方說明會，考量易移植、抗汙染等特性將改種台灣原生樹種茄冬。

工務局養工處副處長王妙珍表示，此案去年召開公有樹木修剪維護諮詢會議，今年1月8日也召開過地方說明會，移植原因為小葉欖仁每年5至7月結實期會大量落果且屬硬殼類，嚴重影響用路人安全，出席委員也認同市府處理的方案，將小葉欖仁換植為台灣原生樹種茄冬。具易移植、抗汙染的優點，是環保署列名的空汙防治計畫樹種，而且苗木來自於仁武產業園區樹木。

森林城市協會理事長莊傑任強調，他身為樹木修剪維護諮詢委員，曾在會中表達反對毀樹、移樹立場，要求用掃地解決但市府不聽。該護樹行動有1400人連署，附近居民也反映，根本沒被告知要開說明會，說明會疑似黑箱作業。

莊傑任指出，因政府缺乏完整的方案與風險評估研究，無從判斷樹木是否真的危險，也無法判斷掃地是否能解決問題。過去高雄市政府都把打掃預算壓得很低，導致許多路段缺乏打掃能量，如果能增列掃地預算，並花錢做對策研究，應能找出比換樹更好的做法。

莊傑任建議，相關案件應充分舉辦「居民說明會」落實民主，並建立不得種植的選樹規範。高市部分建設還在新植小葉欖仁，不從源頭控管，卻在末端毀樹，並不合理。

(中時 )