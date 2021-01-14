美式賣場好市多以顧客至上，若是買回家的東西不喜歡，隨時都可辦理退貨，不過這樣的機制間接的養出了許多奧客。一名女網友日前到好市多購物時，看見店員推滿整車用過的物品，原來是一家四口來辦理退貨，其中還有蛋糕、紅酒食用到一半的，讓原po看了直呼，「這家人素質真低」。

原po日前在「Dcard」上發文表示，她和男友到好市多採買生活用品，逛到一半男友突示意她看前方，只見一名工作人員推著滿山的報廢物品，男友接著說，「是報廢品沒錯，是一家四口用完一次就全部拿回來退的」。讓原po相當驚訝。

男友接著表示，剛剛退貨的家庭，連綿花棒那種消耗品都退，讓原po傻眼地問，「這樣是可以的嗎？」男友無奈表示，「沒辦法，就是因為顧客至上的會員制度，養出了一堆差勁的消費者」。原po忍不住朝工作人員的方向看，只見推成小山的商品都被退回，「有一整袋衛生紙、一整包衛生棉，還有蛋糕、紅酒食用到一半的，真的超誇張」。

貼文發出後不少網友看了相當生氣，「奧客加貪小便宜」、「感覺公司自己應該還是有一個額度吧，比如一個人退到多少後就拒絕對方續約，不然公司虧到不行」。此外，有網友分享在國外看到的類似情形，「在美國看過聖誕節一過，把聖誕樹跟裝飾品搬去退貨」。不過另有網友提出不同看法，「你男友有訊息確認嗎？有直接了解來龍去脈嗎？我是覺得單憑幾個畫面就推測這麼多，有可能出錯」。

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(中時新聞網)