受到11月日本核心機械訂單出乎意料上漲，以及美國英特爾大漲7%激勵。日經在科技族群領漲下，盤中一度出現28,979.53新高點，收盤再創30年新高。日經225指數收28,698.26點，上漲241.67點，漲幅0.85%。東證股價指數收1,873.28點，上漲8.88點，漲幅0.48%，連6日收高。

市場觀看待，美國拜登新政府將要祭出的另輪疫情紓困方案。Monex證券表示，投資人害怕錯過行情瘋湧入市，因此向上的股市行情，也讓市場買進更多股票。

晶片相關科技類股漲勢兇猛，跟著英特爾上漲7％沾光。英特爾表示，新執行長將走馬上任，以及第四季財測可望上調。

日本11月核心機械訂單，出乎意料呈現連兩個月成長，激勵相關個股表現。

日經表現最好的，就是大漲7.21%的尼康(Nikon)。其次是，安川電機（Yaskawa Electric）上漲5.3％。

村田製作所（Murata Manufacturing）一度上漲2.85％，收盤時小漲0.84%。發那科(Fanuc)上漲2.22％，而軟銀集團（SoftBank）也漲2.93％。

同時，券商族群也出現上漲格局，網路券商Monex大漲10.78%，野村控股（Nomura Holdings）上漲1.41％，大和證券（Daiwa Securities）上漲2.29％。

本田汽車下跌0.07％，公司表示因缺料，故暫停英國產線。豐田汽車則上漲0.22％。

日經中，跌幅最大為大華實業社(GS Yuasa)，下挫5.02％，JFE控股(JFE Holdings)以及川崎汽船(Kawasaki Kisen Kaisha)雙雙均下跌4.7％。

(時報資訊)