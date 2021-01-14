中國宏觀經濟樂觀是陸股目前最大的支撐，元旦後流動性對行情有所提振，自2020年11月1日QFII、RQFII新規實施以來，境外機構提交相關資格申請步伐加快，入市長投資金類型不斷增加、類型持續擴大，北向資金2020年淨買入2090億元人民幣，市場資金龍頭化明顯，由於估值及換手率尚處於合理區間，春季躁動行情可期，投資人不妨以定時定額或分批進場的方式布局中國平衡型基金，以及ESG等相關題材。

日盛中國豐收平衡基金經理人黃昱仁指出，宏觀數據顯示經濟逐步修復到疫情前表現，由於今年存在疫情造成的基期錯位，預計經濟數據與企業獲利增速全年前高後低，由於過去兩年全球利率處於低位，貨幣極度寬鬆帶動股市大幅上漲，核心資產確定性溢價處於歷史高位，估值需要基本面逐步驗證與消化。

匯豐中國A股匯聚基金經理人韋音如表示：「隨著疫情加快數位轉型，中國在電子商務方面持續領先全球，預期2020年中國的電子商務收入將高於美國逾一倍。疫情加速數位經濟轉型，帶動科技股盈利增長。數位化的日益發展為中國互聯網企業造就明顯優勢，整體利好的政策將續成為中長線增長的催化劑。此外，綠色經濟在中國開始起飛，促使電動車滲透率提高並步入結構性增長週期。我們預計製造業投資與消費可望成為今年主要經濟動能。」

黃昱仁表示，整體而言，今年波動將有所提升，預期更多偏向結構性行情，關注低估值及通膨環境下受惠族群。持續留意中國消費升級及科技創新趨勢，尤其關注行業持續增長性、公司競爭優勢持續性，以及性價比等趨勢。

匯豐中華投信認為，可持續投資勢必成為2021年的新常態，這是由於各國政府已作出低碳轉型相關的綠色振興計畫，這將對涉足再生能源領域如電動汽車、太陽能電網等公司產生連帶效應，而結合環境、社會及公司治理(ESG)的投資策略發展迅速，如今已佔全球專業管理資產超過四分之一，足見ESG分析成為投資策略中不可或缺的環節。

(時報資訊)