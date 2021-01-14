台北市長柯文哲爆料蔡總統第一任，就答應日本處理核食問題。國民黨革實院長羅智強今天在臉書提醒，反萊豬公投其實就是反核食公投，當反萊豬公投通過，民進黨就不敢進口核食，否則大家吃完萊豬，就會吃到核食。

羅智強說，柯文哲爆料，蔡英文的第一屆任期就曾答應日本處理核食問題，所以萊豬之後，就是福島核食。2018年的反核食公投，獲得779萬人的壓倒性支持，成功擋下核食，但公投的效力僅能維持兩年，時效一到，政府就蠢蠢欲動。提告羅智強的「助日代表」謝長廷，不願為害死駐大阪外交官出庭辯論，卻為了福島核食進口的議題火速返台，民進黨毒害台灣的決心，就是這樣堅定！

羅智強表示，目前萊豬爭議還沒止息，核食就排隊等著叩關，蔡英文的第二任才不到一年，人民卻連好好吃飯都成了奢求。所以，他也要告訴大家，萊豬公投其實也正是反核食公投，當反萊公投通過時，民進黨才知道人民不可欺負，就不敢進口核食。反之，若反萊豬沒有通過的話，蔡英文還有什麼好怕的？人民都自我繳械願意吃萊豬，那再讓大家多吃核食，不也是剛剛好？

(中時 )