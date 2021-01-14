自美國總統川普鼓吹川粉攻陷國會、滋擾議事後，不僅如臉書與推特等社群媒體聯手封殺川普帳號，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）宣布紐約市將中止與川普集團之間的合約，與川普全面切割；另外，曾揚言要推翻民主黨總統當選人拜登選舉人票的議員，也遭部分美企撇清關係，停止對其捐助政治獻金。

在川普鼓吹支持者攻陷國會後，紐約市長白思豪宣布紐約市將中止與川普集團之間的合約，與川普全面切割。

據路透社報導，在川普煽動支持者闖入國會後，推特8日以有進一步煽動暴力之虞為由，永久停用川普的推特帳號。不過推特執行長杜錫（Jack Dorsey）13日坦言此先例具有危險，但仍是「正確的決定」。而在推特宣布永久封鎖川普帳號之前，臉書也宣布封鎖川普，直到20日政權交接。

白思豪在聲明指出，川普煽動暴民對美國政府的叛亂，造成5人喪命，並揚言破壞憲法的權力交接，「紐約市不會以任何型態、方式或形式，和那些不能原諒的行動扯上關係」。

白思豪表示，川普集團在曼哈頓中央公園經營的旋轉木馬、溜冰場，以及在布朗克斯的高爾夫球場等設施，合約總額上千萬美元，但除了取消高球場合約需花費數月之外，其他合約則會在25至30天內終止。他也強調，他預期此舉會受到川普集團的法律訴訟挑戰，但自認自己在法律上也站得住腳。

美媒《Axios》也指出，運動用品大廠耐吉（Nike）、娛樂影視公司迪士尼（Disney）、零售業龍頭沃爾瑪（Walmart）、娛樂與有線巨擘康卡斯特（Comcast）、電信商威瑞森（Verizon）以及電商巨擘亞馬遜公司（Amazon）等公司都宣布，暫停曾宣布拒絕拜登選舉人票認證的國會議員的政治獻金。臉書、微軟以及Google為了避免在拜登上任前替極端勢力宣傳，已暫停所有政治廣告。

(中時新聞網)