陳昌平被收押禁見期間竟能簽名指定代理主席，鎮代范國威（左）合理懷疑代表會祕書郭俊富造假，與律師到地檢署按鈴控告郭涉圖利、行使偽造私文書等罪嫌。（范國威提供／羅浚濱新竹傳真）

8日被收押禁見的竹東鎮代會主席陳昌平，11日署名指定代表陳達琳代理主席的文書，被質疑是造假。（范國威提供／羅浚濱新竹傳真）

竹東鎮代會發文給縣府，主席陳昌平11日指定陳達琳代理主席的公文。（范國威提供／羅浚濱新竹傳真）

竹東鎮代會主席陳昌平涉及2018年「落日計畫」LED案，8日被檢方認涉嫌貪瀆、圖利廠商及有串證之虞被羈押禁見，鎮代范國威指陳昌平竟能在 11日「簽名發函」指定鎮代陳達琳代理主席，質疑是代表會祕書郭俊富造假，與律師到地檢署按鈴控告郭涉圖利、行使偽造私文書等罪嫌。

竹東鎮代會副主席鍾桂龍因違反選罷法被判1年10月被停職，主席陳昌平8日則涉貪遭檢方收押禁見。鎮代范國威指近日代表們依照地方立法機關組織準則第17條互推代理主席時，代表會祕書郭俊富竟拿出陳昌平11日簽名「本人指定陳達琳代表代理主席」的便條紙。

范國威指陳昌平已遭收押禁見，怎麼可能簽名發公文？郭俊富拿出陳昌平簽名的是「竹東山歌連天穿」的便條紙，並不是正式公文，文字內容用藍色筆狄，陳昌平三字署名則為黑色筆，合理懷疑是郭俊富造假，因此向檢方提告。

范國威指陳昌平因案受羈押禁見，不可能提出文書，律師主張此文書是假，處理此案的代表會祕書郭俊富涉圖利、行使偽造私文書及使公務員登載不實罪嫌。

郭俊富12日發文給縣府，指主席陳昌平指定1月11日起由陳達琳代理主席。縣府民政處則回覆要求竹東鎮代會說明，主席不能執行職務的原因？郭俊富電話一直未接轉語音，代表會人員說郭很忙沒空，原本在接電話，後已經外出，對公文是否造假及被鎮代范國威提告問題未能表示意見。

(中時 )