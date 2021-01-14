國內首起醫師於院內染疫風暴未平，衛福部長陳時中昨鬆口北部某醫院確實存在「隙縫」，至於「隙縫」的調查結果為何？專家諮詢小組召集人張上淳表示，今天有召開專家會議，但根據了解當時染疫醫師都有照SOP穿著防護裝備照顧病人，因此即便調閱監視器也很難看出所謂的隙縫。

張上淳說，若實際去詢問操作的人，即可理解百密一疏的狀況是可能出現的，因為醫師進去協助插管也不是安靜站在那，會做很多動作，「你穿脫很多次，無法保障百分百都不會有狀況出現，這已經不是我們在現在去檢討可以看出來的。

至於外傳該重症患者插管被噴濺，張上淳強調其實沒這回事，「不是他執行插管，當下是有防護的，執行醫師也沒有狀況。」當時染疫醫師只是幫忙，準備下一個治療，「現在去看哪裡有隙縫，不見得有很大的意義。」

張上淳指出，部長陳時中也說過，「我們強調的是每個步驟，都希望醫院加強訓練，加強照顧的同仁每個地方都要加強，不是只針對某個地方來做加強而已。」

(中時 )