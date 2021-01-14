新竹縣將要有第一座百貨公司了！縣府BOT給遠東集團興建客家圓樓造型的「竹北新世紀購物中心」，目前工程進度已達98％，預計最快3月能取得使用執照，縣長楊文科指竹北新世紀購物中心營運後，將可創造1700個就業機會，縣內民眾便可就近逛街購物。

縣府產發處長陳偉志說，在光明六路東一段與自強北路口的停八停車場，基地面積有2.02公頃，BOT給遠東集團興建地下4層、地上10層的竹北新世紀購物中心，樓地板面積有24442坪，僅次於新竹巨城。

遠東集團原本要在去年7月7日要取得竹北新世紀購物中心的使用執照，年底前開幕營運，50年營運期要付給縣府權利金加租金34億元。

未料，去年發生新冠肺炎疫情，竹北新世紀購物中心工程無法如期從疫情嚴重的義大利進口16部電梯和零組件，導致工程延宕，經協調延遲到去年9月25日才順利進口，縣府給8個月工期，預訂今年5月25日取得使用執照。

陳偉志指竹北新世紀購物中心工程沒有缺工缺料問題，在義大利電梯等零組件到位後，承包商加緊施作到目前工程進度已達98％，整個外牆鷹架已全部拆除，呈現典雅的客家圓樓造型，只剩2％的工程應能快完成，遠東集團已在拚3月拿到使用執照。

陳偉志並說，竹北新世紀並沒有規畫影城，是單純的購物中心，並有美食街及高級宴會餐廳，營運後將能提供1700個就業機會，按照雙方合約，必須雇用30％的新竹縣民，遠東集團已積極展開招商，預計今年第三季開幕營運。

(中時 )