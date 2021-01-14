82歲A先生，到醫院進行脊椎減壓手術，醫囑需停用抗凝血藥，藥師在藥歷雲端發現A先生平日有服用抗凝血藥習慣，並指導患者藥品名稱、外觀與停藥天數，讓A先生能順利進行手術；台中榮總2014年推動住院前用藥整合與評估，鼓勵民眾簽屬雲端藥歷系統同意書，患者入院手術前謹慎評估用藥。

台中榮總藥學部指出，增加出血風險的藥品包括，抗凝血劑與抗血小板藥物，例如：阿斯匹靈Aspirin（伯基）、clopidogrel（保栓通）、warfarin （可化凝、歐服凝）等，但並非大部分人於手術或特殊處置前都必須停藥，術前停藥因停藥會讓栓塞風險增加，須由醫師評估，選擇對病人傷害最小的術前停藥策略。

藥學部表示，另非類固醇消炎藥也會增加手術出血風險，此類藥品除了醫師處方外，部分為民眾可以自行購買的指示藥品或民眾自國外購買使用，無法經由醫療資訊雲端查詢系統查詢，這類藥品若因病情需要無法停藥仍可繼續使用，但建議還是需要告知醫師，如果非必須則建議手術前3天不要使用。

藥學部說，增加栓塞風險的荷爾蒙，常見於避孕藥或停經後婦女的荷爾蒙補充，另1類是治療乳癌的荷爾蒙藥品，Tamoxifen（諾瓦得士錠，Nolvadex）與骨質疏鬆用藥Raloxifene （鈣穩，Evista），建議手術前告知供醫療團隊評估是否需進行調整。

藥學部指出，現代人常用保健食品，舉例增加出血風險的大蒜精、褐藻萃取物、納豆萃取物；增加麻醉劑鎮靜作用的纈草（Valerian）、卡瓦胡椒（Kava）及會產生藥物交互作用的聖約翰草等更需注意。部分中藥，如：當歸、人參等影響凝血功效，增加手術出血風險，須由醫師評估。

(中時 )