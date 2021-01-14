民進黨桃園市議員王浩宇罷免案，將於本周六投票。國民黨立委許淑華特別應邀參與同黨立委魯明哲直播，節目中除討論防疫及食安等議題，更品嚐了中壢著名小吃「霸王豬腳」。許呼籲中壢地區選民，記得出來投下罷免同意票，一起下架王這位「萊豬議員」。

許淑華今日在臉書發文，稱自己昨日（13）上魯明哲的直播節目《魯蛋會客室》，擔任網路直播首集來賓，現場除了討論防疫及食安等議題，更品嚐了中壢著名小吃「霸王豬腳」；「霸王」音同「罷王」，引發各界關注。

話鋒一轉，許淑華表示，王浩宇罷免案投票將於本周六登場，回顧王的「政績」，包含消遣死者、以撕裂族群及造謠的方式護航萊豬、自爆換裝潛入校園及闖入替代役宿舍等作為，不僅遭到同黨籍民意代表的唾棄，更讓中壢選民失望透頂。許直言，罷免王浩宇已是全民共識，因此呼籲中壢地區的朋友，1月16日（星期六）記得出來投下罷免同意票，一同罷免王浩宇、下架這位萊豬議員！

本文發出不到9小時，即獲得近7000個讚、148則留言與148次分享。網友紛紛回應：「1月16日罷王浩宇，不管任何阻礙中壢人，一定要去投票！」「放心交給我們中壢人」、「勇者無懼，中壢就是正義的第一站，加油」、「這只是開始，希望罷免萊委遍地開花」、「所有中壢正義之士，大家一起團結來罷」。

(中時新聞網)