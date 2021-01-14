台南市1名39歲鄭姓男子，年輕時曾至紐西蘭遊學，好奇吸了大麻；成年後想解癮，去年9月花百元美金從英國網購8顆大麻種子種在屋內，精心培育下，8株大麻均開花，鄭男先收成3株並烘乾枝葉，正當他為成果欣慰時，高雄市刑大警方循線找上門，當場查扣大麻活株及乾燥花。

鄭嫌網購大麻種子學習栽種技術，將活株大麻葉子和花烘乾備用。（圖／讀者提供）

高雄市刑大偵四隊警方指出，去年9月間接獲線報，指台南市綽號「小鄭」的鄭姓男子，年輕時曾至紐西蘭遊學，旅居國外期間還吸食大麻，回台後，為解癮，鄭男白天從事板模工，晚上則在永康區透天住宅內栽種大麻，警方暗中查訪，鄭男花了百元美金從英國網購8顆大麻種子郵寄入臺，再從網路學習種植大麻的技術，警方蒐證期間，發現鄭男屋內在夜間時會透出紫色微光。

鄭嫌稱種大麻為幫助睡眠，警方未採信，訊後將他依法送辦。（圖／讀者提供）

警方見時機成熟，昨持搜索票至鄭男住處搜索，當時在3樓的鄭男堅不開門，警方踹門進入，在屋內查扣乾燥大麻花共154.5公克、乾燥大麻葉2包共121.5公克、大麻煙、植物棚、生長燈等證物，雖鄭嫌供稱是種大麻是為了助眠，但警方認為是狡辯之詞，訊後依違反《毒品危害防制條例》罪送辦。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)