北部一對陳姓夫婦平時在夜市做生意，期間認識了一名唐姓熟客，不料對方竟和老闆娘擦出愛火，還多次到摩鐵發生性關係。人夫發現妻子態度轉趨冷淡，開始感到不對勁，誰知後來竟在女方手機裡發現她和唐男的親密對話，小王甚至抱怨「妳應該被弄的很空」、「他的比我粗壯」等語，讓他當場崩潰，氣得提告求償。

根據判決書，陳男主張，他和妻子小真（化名）於2015年結婚，婚後育有2名子女，夫妻倆平時一起在夜市做生意，2018年11月間，自己發現老婆態度變得冷淡，後來又在對方手機裡發現她和唐姓熟客的曖昧對話，遂找來3名友人假扮小王元配的朋友質問女方，同時一字不漏地唸出雙方對話紀錄，要她寫下自白書。

眼見紙包不住火，小真只好坦承出軌並寫下自白書，承認自己和唐男曾2度到摩鐵發生性關係；陳男得知後怒不可遏，除了和妻子提出離婚，也對2人提出告訴，求償250萬元。面對人夫指控，唐男辯稱，陳男的友人當時突然出現在小真住家，期間限制她使用手機，以強制手段取得自白書，應不具法律效力。

桃園地院審理後，認定唐男和小真通姦行為屬實，考量陳男已對前妻撤告，一審判處小王須連帶賠償20萬元。雙方不服上訴，高等法院勘驗相關對話紀錄，發現唐男曾傳訊「妳應該被弄的很空」、「他（陳男）的比我粗壯，他走過我沒感覺，我那有可能這樣認輸」等語，顯示自白書內容應堪採信，駁回2人上訴，維持一審判決確定。

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(中時新聞網)