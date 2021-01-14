台大竹北分部迄今只蓋一棟碧禎館。（羅浚濱攝）

新竹縣竹北市主要幹道每天上下班都塞車，遠東集團興建竹北新世紀購物中心營運後，預料假日將與新竹巨城一樣，顯現嚴重的交通壅塞問題，縣長楊文科對此認為必須「超前部署」，盼台大配合地方發展將閒置的竹北分部校地先規畫做為停車場。

遠東集團興建竹北新世紀購物中心，地方多期待能帶動新竹縣各類經濟發展，讓人口突破20萬的竹北市更加都會化。因該購物中心距離國1竹北交流道不到1公里，各界也憂心未來營運後，竹北市變成天天都塞車。

新竹縣大眾運輸並不發達，竹北新世紀購物中心規畫1485個汽車停車位和985個機車格，看似不少，若聘用1700名就業人員，開車和騎機車上班會有很高比例，剩下車位勢必無法滿足逛街購物及用餐民眾的停車需求。

在竹北新世紀購物中心對街上的台大竹北分部，地方強烈要求台大設校多年，台大在2009年興建一棟碧禎館後就原地踏步，整個22公頃校地用鐵籬圍起，呈現雜木叢生景象，地方希望台大釋出校地設立「台大附中」，但未獲台大正式回應。

縣長楊文科表示，竹北新世紀購物中心不論是在5月還是9月營運，已可預見光明六路東一段到竹北交流道周邊交通將會壅塞，人潮車潮一多勢必產生停車空間不足問題，因此必須要做超前部署，與台大進行溝通協調。

楊文科認為台大竹北分部閒置校地，宜配合地方發展及交通需求，先規畫做為收費停車場，竹北新世紀購物中心營運後，方便民眾就近停車，也能達到紓解車流的效果。

(中時 )