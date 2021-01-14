南庄青農陳裕夫邀請竹南聖家啟智中心院生摘木瓜！

為了讓竹南聖家啟智中心的院生們能吃到最新鮮的土司，南庄青農陳裕夫14日凌晨3點就起床做麵包，一口氣做了1百條送給院生們，陳裕夫還特別邀請中心師生們到他的木瓜田，看得到的都可以採，整整採了3大箱帶回啟智中心給院生們加菜，陳裕夫做一個小燈泡放亮自己回饋苗栗鄉親。

陳裕夫邀請竹南聖家啟智中心的院生們到他的木瓜園採木瓜，已有多年了，多半時間都在室內活動的院生，很期盼能夠到戶外走走散心，尤其是在寒冷的冬天，可以曬曬溫暖的冬陽，還可體驗少有的採果趣。

陳裕夫轉行當起青農不過7年，但他從小就跟著務農的父親學習農務，玩泥巴的生活並不陌生，他栽種的大宗產品，包括了紅妃木瓜、溫室蕃茄、玉米、地瓜等，都是全心照料，頭好壯壯，所以當他行有餘力後，就想到回饋苗栗。

最初，陳裕夫見到紅妃木瓜在每年歲末主產期結束後，樹上仍留有大量結果，賣相雖不如盛產期，但仍可食用，所以，陳裕夫每至木瓜產季後期，乾脆開放讓鄰居或是來往遊客自由入園採果帶回食用，讓剩餘果實發揮最大效應。

後來，他得知竹南聖家啟智中心專門照顧智能障礙朋友，於是嘗試邀請院方帶院生前來遊玩採果，院方同意後雙方開始了每年一度的交流，贏得院生們非常好的迴響。

原本擔任烘培師的陳裕夫利用農餘製造法式麵包，賣給前來農場的遊客嘗用，為了迎接聖家啟智中心的師生，陳裕夫起了個大早做了1百條的土司，送給聖家的師生，讓寒冷的冬晨中揚溢了暖暖的人情味。

南庄青農陳裕夫（右）邀請竹南聖家啟智中心師生到他的木瓜園享受採果樂。（謝明俊攝）

竹南聖家啟智中心院生們高興地採著木瓜。（謝明俊攝）

南庄青農陳裕夫（左）親自早起製作新鮮土司送給竹南聖家啟智中心師生。（謝明俊攝）

(中時 )