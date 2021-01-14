36歲韓國女星尹恩惠當年以《宮》、《咖啡王子一號店》走紅，給人印象單純甜美的她，2015年參加大陸節目《女神新裝》卻因抄襲疑雲重重跌了一跤，導致她回韓國後還在機場狂奔，狼狽逃避鏡頭拒絕受訪。近年她積極復出，在IG分享近照，網友卻發現她疑似修修臉過頭，法令紋裂成小丑嘴，跟當年的美貌有些差異。

尹恩惠2006年和朱智勳、金楨勳、宋智孝演出《宮》一炮而紅，隔年她又女扮男裝和男神孔劉演出《咖啡王子一號店》，奠定韓劇女神地位。6年前她參與跨國大陸設計節目《女神新裝》，爆發多款競賽服裝抄襲知名設計師，就此被冠上「抄女」標籤，重創形象。

尹恩惠過去以《宮》、《咖啡王子一號店》走紅。（圖／中時資料照片）

尹恩惠當時回韓國避風頭，躲了3個月後才出席公開活動，一開頭就給足90度鞠躬道歉，表達自己的歉意，並強調：「之後會繼續努力，不讓大家再失望」，在現場停留約10分鐘後便快閃離去，默認抄襲，之後她接下綜藝節目《需要對話的狗貓》、電視劇《心動警報》，似乎負評仍多過於好評。

尹恩惠近年常傳整形。（圖／翻攝自y1003_grace IG）

去年8月，尹恩惠參加節目《新穎的整理》，首度分享和經紀人、朋友和住的豪宅，並秀出超過200雙鞋的收藏，她透露小時候家境不好，開始工作賺錢後便靠買鞋加強自己的信心，後來有的一般款式會轉送給親友，其他則放在家中收藏。

近日，尹恩惠在IG分享近照，可見她穿藍紫色短版大學T配上白色蕾絲邊，對著鏡頭燦笑，但表情頗不自然，疑似蘋果肌太「搶眼」，嘴角法令紋平行裂成像小丑的嘴巴，看起來有些詭異。

(中時新聞網)