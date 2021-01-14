市議員陳宜（右）、張顥瀚（左二）提及，田徑場變工地，影響東信國小學生上下學接送權益。（陳彩玲攝）

市議員韓世昱（左）認為，市府規畫或核准任何建設時，務必重視當地停車需求與交通衝擊。（陳彩玲攝）

基隆市立田徑場平日停了近百台汽、機車未來將無處可去。（陳彩玲攝）

基隆市立田徑場將全面封閉實行拆除重建工程，其停車場平日停了近百台汽、機車未來將無處可去，附近居民哀聲載道，一旁東信國小也受影響，許多家長擔心小孩通學有安全疑慮。對此，基隆市立體育場總幹事王漢興表示，封場時間延至學校放寒假，暫定21日。

市議員韓世昱認為，市府規畫或核准任何建設時，務必重視當地停車需求與交通衝擊，提出配套措施，要求相關單位能從中協調，臨時開放基稅山莊及附近公務機關、官邸等地，解決市民停車需求；市議員陳宜指出，田徑場封閉後民眾頓時間沒有地方可以運動，盼附近小學能提供場域。

對此，稅務局指出，不反對基稅山莊暫時提供給民眾停車，但通道狹窄必需有相關安全配套，仍須與權責單位商討；交通處也提及，會尋找周遭適合空地，解決交通問題。至於運動場域，東信國小校長王佩蘭表示，學校願意24小時開放，提供場地給附近居民運動，她強調，校園1樓各地都有監視器，一定會確保民眾和學生安全。

另外，市議員張顥瀚提及，田徑場變工地，影響東信國小學生上下學接送權益，未來拆除工程啟動，會有大量土方、營建廢棄物需要運出，將有許多大卡車行經，質疑清運過程是否會有安全疑慮。對此，基隆市立體育場總幹事王漢興說，未來工程地會使用圍籬保留2米寬通道，讓學生能安全通行，此外，願意於學校寒假開始再封必場館，目前研議改為21日。

(中時 )