台鐵局長張政源（左）帶領相關主管到花蓮縣政府，與花蓮縣長徐榛蔚（右）簽署合作開發備忘錄，透過都市更新條例、促進民間參與公共建設法，及鐵路法等相關規定進行都市計畫變更開發。（王志偉攝）

台鐵局與花蓮縣政府攜手共創花蓮新風貌，共同推動「洄瀾雙城開發計畫」。（台鐵局提供／王志偉花蓮傳真）

台鐵局與花蓮縣政府攜手共創花蓮新風貌，共同推動「洄瀾雙城開發計畫」。（台鐵局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮規模最大的都市更新再開發計畫即將啟動，台鐵今在花蓮縣政府簽署「洄瀾雙城開發計畫」合作備忘錄，將針對花蓮火車站、花蓮舊站附近站區土地總面積41公頃進行合作規劃，台鐵局長張政源說，洄瀾雙城將是台鐵目前最大的站區開發計畫，能有效活化管有土地資產，建構花蓮國際觀光門戶，張預估，投資開發計畫8年就可以看到成果。

「洄瀾雙城開發計畫」大多為公有土地，主要為台鐵及花蓮縣府所持有或管理土地，一處位於花蓮火車站及其周邊土地23公頃；另一處則位於東大門夜市及周邊約18公頃，兩處基地面積41公頃。透過新舊車站地區的整體規劃，以雙核心（洄瀾車站城及洄瀾星空城）發展模式，共同推動開發，建構國際級觀光門戶，為花蓮地區帶來更大效益及競爭力。

為共同推動「洄瀾雙城開發計畫」，今由台鐵局長張政源帶領相關主管至花蓮縣政府，與花蓮縣長徐榛蔚及各局處首長簽署合作開發備忘錄，未來研擬透過都市更新條例、促進民間參與公共建設法或鐵路法的相關規定，評估可行的開發方式，地方政府協助進行都市計畫變更，台鐵局持續與花蓮縣政府攜手合作，創造民眾、縣府、台鐵局三贏的局面。

張政源說，這是第1個與地方政府簽署合作開發備忘錄的典範，縣府與台鐵局透過溝通平臺討論凝聚共識後正式簽署備忘錄，以作為日後雙贏、互信、共榮、永續合作基礎，這也是他一直提倡的創新思維「建立共識，以合作取代對抗」、「超前布署，化被動為主動」，用這樣的思維來與地方政府討論「城市的未來」，而不是「開發的利益」，讓鐵路資產活化成為縣市首長施政方針與重要政策的一部分，未來才能順利。

張政源強調，軌道經濟如同把車站當珍珠，把環島鐵路當項鍊，逐漸串成珍珠項鍊，再共同推動軌道經濟，「洄瀾雙城計畫」是台鐵環島珍珠串鍊計畫中最耀眼的珍珠，這象徵台鐵局資產開發在東部地區的發展藍圖，已經從車站核心擴展開來，是花蓮轉變的黃金時刻；而雙城開發是多面向的系統整合工程，深刻期待工作平台能有序有效運作，成就依階段目標順利推動，希望在未來8到10年就可以看到成果。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府與臺鐵局透過MOU的簽署，本著互信、共榮、永續立場，未來將合作陸續轉型花蓮新舊火車站周邊雙城區之開發，正式啟動東臺灣觀光大門戶，也串聯花蓮各產業鏈，搭配海洋遊憩，整合成為花蓮最閃亮的珍珠。

台鐵指出，「洄瀾雙城開發計畫」計畫打造花蓮車站成為「台灣國家級觀光車站城」，台灣東部觀光門戶計畫的基石，是台鐵與縣府的共同目標，完成後能結合軌道經濟、大眾運輸導向 （TOD） 、車站城市的規劃理念，縣長徐榛蔚特別關注車站城整體交通服務品質、提昇空間規劃包容性、完整性和民眾利益優先等議題，都將在後續建設方案逐步實現。

(中時 )